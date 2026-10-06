México vs Jamaica en la Fecha FIFA de Noviembre; Fechas y Sedes de los Partidos

La selección mexicana tuvo mucha actividad durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre, pues se pactaron cuatro partidos amistosos en Estados Unidos que marcaron el arranque de la era de Rafa Márquez como entrenador nacional. Sin embargo, la verdadera prueba comenzará en el próximo parón internacional con los primeros dos compromisos oficiales.

México se medirá a Jamaica en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en una serie que se jugará a ida y vuelta por un boleto al Final Four. Recordemos que actualmente el equipo mexicano es el campeón de este certamen y buscará el bicampeonato.

Estos dos encuentros se jugarán durante la Fecha FIFA de noviembre. Aquí te dejamos toda la información de esos partidos, para que sepas cuándo y dónde se llevarán a cabo.

Fecha y sede para los partidos de México vs Jamaica

Al tratarse de partidos oficiales de la CONCACAF Nations League, estos compromisos se jugarán tanto en territorio jamaiquino como en suelo mexicano.

Partido de ida: Jamaica vs México - Kingston, Jamaica

Partido de vuelta: México vs Jamaica - Monterrey, Nuevo León

Estos encuentros de cuartos de final se disputarán entre el 9 y 17 de noviembre durante la Fecha FIFA, en los que ambos equipos buscarán el boleto a las semifinales del torneo.

Las otras series para los cuartos de final enfrentarán a:

Panamá vs Curazao

Canadá vs Guatemala

Estados Unidos vs Haití