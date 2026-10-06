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México vs Jamaica en la Fecha FIFA de Noviembre; Fechas y Sedes de los Partidos

La selección mexicana es la vigente campeona de la CONCACAF Nations League y busca el bicampeonato

Raúl Jiménez durante un partido con la Selección MexicanaRaúl Jiménez durante un partido con la Selección Mexicana | Foto: X (@miseleccionmx)

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