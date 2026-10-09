¿Qué Apellidos Cobran la Beca Rita Cetina Este 9 de Octubre 2026? Estas Letras Van de Pago

Sigue en marcha el primer pago de la Beca Rita Cetina para beneficiarios de secundaria del ciclo escolar 2026-2027, por eso acá te compartimos qué letras cobran su apoyo este viernes 9 de octubre y a lista de apellidos que van a recibir el dinero, correspondiente al bimestre de septiembre-octubre, en su Tarjeta Bienestar.

A inicios de mes el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en octubre 2026, por eso en una nota ya te dijimos qué alumnos de educación básica van a cobrar su apoyo de al menos 1,900 pesos este mes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Educación en México: las Becas No Han Frenado la Deserción Escolar

¿Qué letras cobra la Beca Rita Cetina el 9 de octubre 2026?

Para este viernes se le va a depositar el apoyo económico a las madres, padres o tutores de los beneficiarios, cuyo primer apellido inicie con las letras H, I, J, K, L, según lo establecido en el calendario de pagos Bienestar.

Los apellidos que van a poder ir a su Banco del Bienestar más cercano este viernes 9 de octubre para retirar su dinero en efectivo son variados, pero acá te dejamos los más comunes:

Hernández.

Herrera.

Huerta.

Hurtado.

Hidalgo.

Hermosillo.

Hinojosa.

Hoyos.

Ibarra.

Islas.

Izquierdo.

Iglesias.

Iturbe.

Iturbide.

Iniestra.

Inclán.

Jiménez.

Juárez.



¿Cómo checar el saldo de la Beca Rita Cetina?

Para saber si ya cayó tu pago la alternativa más cómoda la ofrece el Banco Bienestar, ya que es posible consultar el saldo de la tarjeta Rita Cetina con tu celular desde cualquier lugar donde te encuentres. Para esto debes bajar la app oficial, de la siguiente manera:

Ingresa a la tienda de aplicaciones. Busca la App del Banco del Bienestar. Una vez que se haya descargado, ábrela y acepta los términos y condiciones. Escribe tu número de celular. Digita los 16 números de tu tarjeta y NIP que usas en el cajero. Genera una contraseña y repítela.

Una vez que estés dentro de la aplicación, ve a la opción que dice "consulta saldo". Esto lo puedes hacer las veces que quieras, aunque toma en cuenta que la app se cerrará después de algunos minutos de inactividad para mayor seguridad.

AO