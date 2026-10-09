Programas sociales

¿Qué Apellidos Cobran la Beca Rita Cetina Este 9 de Octubre 2026? Estas Letras Van de Pago

Recién comenzó el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria y este viernes miles de familias reciben su apoyo económico

Qué apellidos cobran la Beca Rita Cetina este 9 de octubre 2026 esta letra va de pago para secundariaYa está en marcha el primer pago de la Beca Rita Cetina del ciclo escolar 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Qué Alumnos Cobran la Beca Rita Cetina Este 9 de Octubre 2026? Listas de Apellidos que Reciben Pago por Letra | N+