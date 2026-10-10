Sociedad

Evacúan a 80 Personas de Yelapa y Quimixto por Paso del Huracán Simon en Jalisco

Puerto Vallarta se encuentra en semáforo rojo, al igual que otros 21 municipios del estado

personas caminandoVarios ciudadanos se fueron junto a sus mascotas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Huracán Simon obliga a evacuar Yelapa y Quimixto. 80 personas, incluso con mascotas, buscan refugio seguro. Puerto Vallarta y 21 municipios en semáforo rojo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Evacúan a 80 Personas de Yelapa y Quimixto por Paso del Huracán Simon en Jalisco | N+