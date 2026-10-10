Evacúan a 80 Personas de Yelapa y Quimixto por Paso del Huracán Simon en Jalisco

Un aproximado de 80 personas que se encontraban en las comunidades de Yelapa y Quimixto, fueron trasladadas a la Décimo Segunda Zona Naval de Puerto Vallarta para que se resguardaran, debido a que los puntos antes mencionados tienen alto riesgo de ser afectados por la llegada del huracán Simón, según Protección Civil.

Las familias fueron traídas mediante un ferry por autoridades federales de la Marina. Llegaron con maletas, varias pertenencias y hasta con sus mascotas, así como Martín, quien traía a su conejo

"No, pues está fea la cosa para allá y como son dos ríos que se juntan para Yelapa, pues es mejor prevenir”, mencionó Martín.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Evacúan a Familias de Yelapa y Quimixto Para Evitar Tragedias por Huracán Simon

De la misma forma, las personas trasladadas comentan que, durante fuertes lluvias y huracanes anteriores, ya habían sufrido estragos e incluso llegaron a perder su patrimonio y es lo que quieren evitar que suceda de nuevo.

De las 80 personas evacuadas, cuatro, integrantes de una misma familia, son las únicas que se quedarán en un albergue temporal en Puerto Vallarta, mientras que las otras 76 refirieron a las autoridades que se quedarían en sitios seguros y con sus familiares.