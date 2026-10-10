Asesinan a Joven de 18 Años Durante Falsa Venta de Motocicleta en Zapopan

Un robo con violencia dejó a un joven de 18 años sin vida en una gasolinera ubicada sobre la lateral de Periférico, al cruce con Prolongación El Colli, en Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima y un amigo acudieron al lugar para encontrarse con dos presuntos vendedores de una motocicleta, con quienes habían acordado realizar la compra.

Sin embargo, el encuentro habría sido una trampa para despojarlos de dinero. Durante el asalto, los agresores dispararon en dos ocasiones por la espalda al joven, quien presuntamente intentó escapar corriendo, pero perdió la vida en el lugar.

Tras la agresión, los dos sujetos huyeron a bordo de la motocicleta que supuestamente iban a vender. Minutos después, familiares del joven arribaron al sitio y se encontraron con la noticia de su muerte.