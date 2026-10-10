Homicidios

Asesinan a Joven de 18 Años Durante Falsa Venta de Motocicleta en Zapopan

El cuerpo de la víctima fue reconocido por familiares; autoridades ya se encuentran investigando el hecho

asesinato en gasolineraEl cuerpo fue reconocido por familiares. Foto: N+

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Un joven pierde la vida en un violento robo en Zapopan tras acudir a una falsa venta de motocicleta.

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