Huracán Simon: Prevén Lluvias Extraordinarias y Vientos Fuertes en Jalisco

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara informó que, en las próximas horas, se prevén rachas de viento fuerte y lluvias extraordinarias por el acercamiento del huracán Simon a las costas de Jalisco.

El huracán Simon de categoría 4, próximo a alcanzar la categoría 5, se encuentra cerca de tocar tierra en la costa sur del estado. Por ende, se mantiene especial vigilancia en Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco.

De acuerdo con los especialistas, hay riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y alto oleaje por los vientos considerados “extremadamente destructivos”. Asimismo, explicaron que se esperan precipitaciones totales superiores a los 400 milímetros en la costa sur de Jalisco y en zonas montañosas. También en la costa norte de Colima.

Se recomienda no viajar en carretera, ya que se prevé la crecida de ríos y posibles deslaves. Lo primordial es mantenerse en casa.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología informó que, se esperan cielos nublados para este sábado y domingo, con algunos episodios de precipitación y viento.