Sociedad

Huracán Simon: Prevén Lluvias Extraordinarias y Vientos Fuertes en Jalisco

La vigilancia no solo se mantiene en nuestro estado, sino también en Colima, Michoacán y Nayarit

elementos de Protección Civil JaliscoAutoridades están en vigilancia desde el viernes en las costas de Jalisco. Foto: PC Jalisco

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Huracán Simon amenaza con lluvias torrenciales y vientos fuertes en Jalisco y alrededores. Especialistas advierten sobre inundaciones.

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