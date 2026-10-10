Adulto Mayor Sufre Quemaduras en el 50% del Cuerpo Tras Incendio en Zapopan

Un hombre de 76 años sufrió quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo tras un incendio sobre la calle Volcán Popocatépetl, al cruce con Volcán Tancítaro, en la colonia Colli Urbano de Zapopan.

El hecho ocurrió cuando la víctima se puso a buscar unos papeles en su habitación; para esto, utilizó un encendedor y al momento de activarlo, por error la llama tocó uno de los artículos del cuarto y comenzó el incendio.

A la llegada de bomberos y paramédicos, el fuego estaba propagado en la habitación del septuagenario. Él resultó con quemaduras en más del 50 por ciento del cuerpo; de inmediato, lo estabilizaron y trasladaron para recibir atención médica.

Además del adulto mayor, otro hombre de 50 años y una mujer de 40 resultaron lesionados por el mismo incendio, aunque de forma leve. El fuego arrasó con todo lo que había en la habitación.