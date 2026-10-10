Accidentes

Adulto Mayor Sufre Quemaduras en el 50% del Cuerpo Tras Incendio en Zapopan

El fuego dejó a otras dos personas lesionadas, afortunadamente de forma leve. Bomberos y paramédicos auxiliaron a las víctimas

ambulanciasEl hombre fue atendido lo más pronto posible por paramédicos. Foto: N+

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Un adulto mayor sufrió graves quemaduras tras un incendio en su hogar en Zapopan. Otros dos resultaron heridos levemente.

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