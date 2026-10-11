Política

Morena Toma Protesta a 17 'Coordinadores en Defensa de la Transformación' a Nivel Estatal

De las 17 coordinaciones, 10 estarán encabezadas por mujeres, indicó la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Coordinadores estatales de defensa de la transformaciónMorena presentó ante el Consejo Nacional de Morena a sus 17 coordinadores estatales de defensa de la transformación. Foto. Citlalli Hernández
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+