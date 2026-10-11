Morena Toma Protesta a 17 'Coordinadores en Defensa de la Transformación' a Nivel Estatal

Los 17 coordinadores y coordinadoras estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional fueron presentados ante el Consejo Nacional de Morena.

Al grito de "¡Unidad!", el Consejo tomó protesta a las y los ciudadanos que buscan conseguir la candidatura por el gobierno de los estados.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseveró que "la diversidad de trayectorias y experiencias refleja cuánto ha crecido nuestro movimiento".

Además, destacó que de las 17 coordinaciones, 10 estarán encabezadas por mujeres.

"Hace algunos años buscábamos perfiles dispuestos a participar y competir; hoy contamos con múltiples liderazgos en cada estado", agregó.

A través de una convocatoria previa, el partido había establecido que estos perfiles debían cumplir con un "compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disponibilidad para servir al Movimiento con honestidad, sencillez y estricto apego a nuestros principios".