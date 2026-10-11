Huracán Simon de Categoría 4: Refuerzan Preparativos en el Pacífico Ante su Llegada

La llegada del huracán Simon de categoría 4 es inminente, y ya se encuentran ingresando bandas de nubosidad en Colima, Michoacán y Jalisco, incluso en el área metropolitana de este último estado.

El Gobierno de México, junto a las autoridades estatales y municipales, ha intensificado todas las acciones operativas necesarias para priorizar y salvaguardar la vida de las familias en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Simon se localiza a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 325 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, avanzando con vientos de 240 km/h y rachas de hasta 295 km/h, lo que muestra un ciclón mayor.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Simon Provoca Desborde de Cause en Acapulco

Hacia el final del sábado 10 de octubre, las autoridades pronostican un peligro extremo, con lluvias muy fuertes a extraordinarias, por lo que existe zona de prevención oficial desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y zona de vigilancia por tormenta tropical hasta Lázaro Cárdenas.

El Gobierno instaló puestos de mando de la Defensa, Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Salud, de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coordinan de manera conjunta recorridos de vigilancia, alertamiento temprano y evacuaciones preventivas.

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende, en Jalisco; Armería, Tecomán, Manzanillo, Comala y Minatitlán, en Colima; Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla, en Nayarit, a extremar precauciones.

El Gobierno de México anunció que a partir de las 16:00 horas de este sábado se debían suspender de inmediato y permanecer en resguardo solo en las viviendas ubicadas en zonas seguras y estructuras firmes. En caso contrario, se hace un llamado a acudir a un refugio temporal.

Ante la inminente llegada de Simon a Jalisco, el Comité Estatal de Emergencias alertó sobre el riesgo extremo de este meteoro, que podría generar lluvias intensas a torrenciales, con una caída de agua de 100 a 200 mm, que representa un peligro extremo, capaz de desbordar arroyos y saturar el drenaje urbano del estado.

Por su parte, en las zonas serranas de Jalisco, se prevén lluvias de hasta 500 mm, una caída de agua potencialmente catastrófica, lo que podría dejar deslaves, derrumbes y crecidas repentinas de ríos y arroyos.

La Defensa, Guardia Nacional y demás instituciones anunciaron el despliegue de elementos y equipos para resguardar a la población. Asimismo, instituciones de Protección Civil, CFE y otras dependencias estatales de salud y federales anunciaron que están listas para la atención.

Asimismo, anunciaron la suspensión de actividades del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, a partir de este sábado 10 de octubre a las 17:00 horas, hasta el lunes 12 de octubre a las 8:00 horas, en atención a las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Además, las actividades se mantienen suspendidas hasta el lunes por la mañana.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, el semáforo de riesgo se colocó en rojo de "Peligro Máximo" en municipios de Colima como Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán.

Además, en 22 municipios de Jalisco: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

TLS