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Huracán Simon de Categoría 4: Refuerzan Preparativos en el Pacífico Ante su Llegada

Se anunció la suspensión de actividades para evitar exponer a la población de los estados de Michoacán, Colima y Jalisco

Huracan Simon pone en alerta a estados de Michoacán, Colima y JaliscoHuracan Simon pone en alerta a estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Foto: Cuartoscuro

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¡Alerta máxima! Huracán Simon categoría 4 se acerca a Michoacán, Colima y Jalisco. Suspensión de actividades hasta el 12 de octubre para proteger a la población. Conoce más sobre las medidas de seguridad.

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