Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos de Baja California por Tormenta Rachel

Las clases serán suspendidas en todos los niveles educativos de Baja California este lunes 12 de octubre, como medida preventiva ante las afectaciones provocadas por las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel.

La medida fue anunciada por las autoridades estatales con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa, así como facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia y permitir las labores de limpieza en las zonas afectadas por las precipitaciones.

La suspensión aplicará en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos de la entidad.

El anuncio se realizó en el contexto de los operativos de atención y rescate desplegados en Baja California ante las afectaciones ocasionadas por Rachel, que han dejado inundaciones, vialidades afectadas e interrupciones en servicios básicos en distintos municipios.

Las autoridades también reconocieron la labor de los equipos de rescate municipales, estatales y federales, así como del personal de las comisiones del agua, que continúan trabajando para atender las consecuencias de las lluvias.

Se recomienda a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer nuevas disposiciones relacionadas con las condiciones climatológicas y el regreso a clases.

APG