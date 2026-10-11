Educación

Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos de Baja California por Tormenta Rachel

La suspensión aplicará en escuelas públicas y privadas para facilitar la movilidad y las labores de limpieza en las zonas afectadas por las lluvias

Suspenden Clases en Todos los Niveles Educativos de Baja California por Tormenta RachelSuspenden Clases en Todos los Niveles Educativos de Baja California por Tormenta Rachel | Foto: N+

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