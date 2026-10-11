Sociedad

Tormenta Rachel Deja 25 Colonias sin Luz y Vialidades Inundadas en Ensenada, BC

Autoridades piden evitar traslados innecesarios mientras continúan los trabajos de recuperación

Tormenta Rachel Deja 25 Colonias sin Luz y Vialidades Inundadas en Ensenada, BCTormenta Rachel Deja 25 Colonias sin Luz y Vialidades Inundadas en Ensenada, BC | Foto: N+

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