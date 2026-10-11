Tormenta Rachel Deja 25 Colonias sin Luz y Vialidades Inundadas en Ensenada, BC

Al menos 25 colonias de Ensenada permanecen sin suministro eléctrico y diversas vialidades continúan inundadas tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel, por lo que el Gobierno municipal mantiene operativos de emergencia para atender las afectaciones.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó que, aunque las precipitaciones disminuyeron, persisten acumulaciones importantes de agua, vehículos varados y puntos donde la circulación representa un riesgo para los automovilistas.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de las colonias afectadas en la ciudad, se registran interrupciones del servicio en la zona sur del municipio, principalmente en Maneadero, San Vicente y Punta Colonet. Cuadrillas de la paraestatal trabajan para restablecer el suministro, con apoyo de personal de otras regiones del país.

Entre las vialidades más afectadas se encuentra la avenida Reforma, donde se reportaron vehículos varados en distintos cruceros. También se mantienen cierres preventivos en varios puntos de la ciudad, de acuerdo con los recorridos realizados por la Subdirección de Tránsito y Vialidad durante la mañana de este domingo 11 de octubre.

Los cruces con cierres preventivos incluyen Reforma y Westman; Cuarta y Riveroll; Tercera y Macheros; Segunda y Castillo, con señalización hacia el poniente; Ángel de la Guarda y Sokolow, e Hidalgo y Tercera.

También se reportan afectaciones en el arroyo que divide Villas del Sol y Villas del Prado, así como en los vados de las calles Tercera, Séptima y Octava, además de los cruceros de Octava y Mar, y Doceava y Mar.

Otros puntos cuentan con acordonamientos o señalización preventiva, entre ellos Segunda y Blancarte, hacia el oriente; Tercera y Miramar; Séptima y Floresta; Sexta y Mar Oriente; Sexta y Guadalupe; avenida Juárez y Espinoza, y avenida Iturbide, entre Segunda y Tercera, en la zona Obrera-Granados.

En cuanto a los vehículos varados, las autoridades reportaron unidades en Reforma y De las Rosas, Reforma y Ébano, Reforma y Alfonso Reyes, Reforma y Antonio Meléndres, Espinoza y Sexta, así como Narciso Mendoza y Diamante.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con concesionarios del servicio de grúas, realiza maniobras para retirar los vehículos y liberar gradualmente las vialidades afectadas.

Por otra parte, el Sistema DIF Municipal informó que 106 personas reciben atención en refugios temporales: 92 permanecen en el espacio habilitado en Maneadero y 14 en las instalaciones de DIF Floresta.

Las acciones de emergencia también han incluido operativos de rescate y evacuación con la participación de Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Entre ellos, la evacuación de alrededor de 30 familias en la colonia San Francisquito, luego del desbordamiento del arroyo El Pípila.

El Ayuntamiento informó que para este lunes 12 de octubre se tiene prevista una evaluación de los puntos que pudieran haber resultado afectados, con el objetivo de determinar las necesidades de intervención y recuperación.

La alcaldesa reiteró el llamado a permanecer en casa, evitar circular por calles inundadas, respetar los acordonamientos y reportar emergencias al 911, debido a que la disminución de las lluvias no significa que los riesgos hayan desaparecido.

APG