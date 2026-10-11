Cambio climático

Cierran Vialidades en Mexicali por Lluvias Asociadas a la Tormenta Rachel; Lista Completa

Los cierres afectan cruces principales y desniveles de la Zona Central; automovilistas deben extremar precauciones

Cierran Vialidades en Mexicali por Lluvias Asociadas a la Tormenta Rachel; Lista CompletaCierran Vialidades en Mexicali por Lluvias Asociadas a la Tormenta Rachel; Lista Completa | Foto: N+

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