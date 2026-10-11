Cierran Vialidades en Mexicali por Lluvias Asociadas a la Tormenta Rachel; Lista Completa

Las lluvias relacionadas con la tormenta tropical Rachel han provocado el cierre de diversas vialidades en Mexicali, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar las zonas afectadas y utilizar rutas alternas.

Entre los puntos que permanecen cerrados se encuentra el Eje Central, en ambas direcciones, así como el cruce de Héctor Terán Terán y Eje Central.

También se reportan restricciones a la circulación en los cruces de López Mateos y Lázaro Cárdenas, además de la carretera a San Felipe y Héctor Terán Terán.

A estos puntos se suman los desniveles de la Zona Central, donde las condiciones derivadas de las precipitaciones afectan la circulación vehicular.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de las vialidades ante las lluvias en la capital de Baja California.

Información Kitzia Flores

APG