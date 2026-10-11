Evacúan a 30 Familias por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada; Resguardan a 182 Personas

Alrededor de 30 familias fueron evacuadas de la colonia San Francisquito, en Ensenada, luego del desbordamiento del arroyo El Pípila, mientras que 182 personas permanecen resguardadas en refugios temporales habilitados por el Ayuntamiento ante las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz informó que el operativo de evacuación concluyó con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes trabajaron de manera coordinada para poner a salvo a las familias en riesgo.

El Gobierno de Ensenada mantiene desplegados elementos municipales, personal militar y de la Marina, además de maquinaria y equipo de distintas dependencias, para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias y los fuertes vientos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registraron 46.7 milímetros de lluvia en un periodo de tres horas, lo que provocó inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la infraestructura urbana.

Como parte del balance preliminar, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó cierres y restricciones a la circulación en distintos tramos de la avenida Reforma, la calle Segunda de la Zona Centro, el bulevar Fernando Consag y diversos vados de la ciudad.

También se reportó un socavón en el cruce de las calles Maquiladores y Roble, la caída de un semáforo en Once y Riveroll, así como postes de alumbrado público derribados en diferentes puntos del municipio.

En cuanto a la atención a personas afectadas, el Ayuntamiento informó que 150 personas se encuentran en el Gimnasio de Maneadero y otras 32 en las instalaciones del DIF Floresta.

El municipio mantiene habilitados cuatro refugios temporales: el Gimnasio de Maneadero, DIF Floresta, Punta Colonet y Valle de la Trinidad, para brindar protección a personas en situación de vulnerabilidad o cuyas viviendas no sean seguras.

La presidenta municipal advirtió que la disminución de las lluvias no significa que el peligro haya terminado, pues persisten riesgos en arroyos, cauces y zonas inundables. Por ello, pidió evitar traslados innecesarios y no intentar cruzar arroyos, vados ni calles inundadas.

Aunque concluyó la evacuación de las familias en San Francisquito, los operativos de prevención, vigilancia y atención de emergencias continuarán en el municipio mientras persistan las condiciones de riesgo. Las autoridades exhortaron a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911.

APG