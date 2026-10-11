Sociedad

Evacúan a 30 Familias por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada; Resguardan a 182 Personas

Las lluvias por Rachel dejaron inundaciones, daños en infraestructura y cierres viales; autoridades mantienen operativos de emergencia

Evacúan a 30 Familias por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada; Resguardan a 182 PersonasEvacúan a 30 Familias por Desbordamiento de Arroyo en Ensenada; Resguardan a 182 Personas | Foto: Marina

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