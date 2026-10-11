Lluvias de Rachel Provocan Intermitencia y Falta de Agua en Colonias de Tijuana y Rosarito

Las lluvias y los fuertes vientos asociados a la tormenta tropical Rachel han provocado intermitencias y falta de agua en distintas zonas de Tijuana y Playas de Rosarito, informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

De acuerdo con el organismo, las afectaciones están relacionadas con fugas, interrupciones en el suministro eléctrico y situaciones puntuales en la red hidráulica. Las cuadrillas operativas mantienen la atención a los reportes para atender los problemas registrados.

Entre las zonas de Tijuana con intermitencia o falta de agua se encuentran El Jibarito, Osuna Millán, Pedregal de Santa Julia y Progreso, correspondientes al distrito Aldo Esquer.

En el distrito Juan Ojeda, las afectaciones se reportan en El Lago 19600, Empleado Postal, Jardines del Lago y Vista Hermosa.

Por su parte, en el distrito Paraíso se encuentran Burócratas Hipódromo, Colinas de Agua Caliente, Hacienda Las Palomas, Obrera Tercera Sección y Residencial Pueblo Bonito.

En el distrito Reforma, las zonas señaladas son Barcelona Residencial, Emiliano Zapata y Granjas El Tecolote.

En Playas de Rosarito, la colonia Francisco Zarco también presenta intermitencia o falta de agua.

La CESPT indicó que mantiene guardias operativas para atender las incidencias y recordó que el número 073 está disponible para recibir reportes y proporcionar información sobre el servicio.

El organismo señaló que las actualizaciones se compartirán a través de sus canales oficiales conforme avance la atención de las afectaciones.

APG