Sociedad

Lluvias de Rachel Provocan Intermitencia y Falta de Agua en Colonias de Tijuana y Rosarito

La CESPT reporta afectaciones por fugas, fallas eléctricas y problemas en la red, 20 zonas presentan interrupciones en el suministro

CESPTFoto: N+

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