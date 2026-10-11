Sociedad

Tormenta Rachel Deja Viviendas Inundadas y Familias Pierden su Patrimonio en Tijuana, BC

El agua alcanzó hasta dos metros de altura en algunas casas de Praderas de la Mesa; ocho personas fueron rescatadas durante la noche

Tormenta Rachel Deja Viviendas Inundadas y Familias Pierden su Patrimonio en Tijuana, BCTormenta Rachel Deja Viviendas Inundadas y Familias Pierden su Patrimonio en Tijuana, BC | Foto: N+

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