Tormenta Rachel Deja Viviendas Inundadas y Familias Pierden su Patrimonio en Tijuana, BC

Familias de la colonia Praderas de la Mesa, en la sección Jardín de las Flores, en Tijuana, perdieron parte de su patrimonio tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel.

En algunas viviendas, el agua alcanzó hasta dos metros de altura, lo que ocasionó daños en los hogares y pertenencias de los residentes.

Durante la noche en que ocurrió la inundación, ocho personas quedaron atrapadas al interior de una vivienda y tuvieron que ser rescatadas ante el incremento del nivel del agua.

Vecinos señalaron que no es la primera ocasión en que enfrentan una situación de este tipo y atribuyeron las recurrentes inundaciones a la insuficiencia del sistema de drenaje pluvial para desalojar el agua acumulada durante las lluvias.

Las familias afectadas enfrentan ahora las consecuencias de la inundación, mientras persiste la preocupación entre los residentes por la posibilidad de que el problema vuelva a repetirse ante futuras precipitaciones.

Información Carolina Vázquez

APG