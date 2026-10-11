Sociedad

Continúan Rescates de Automovilistas Atrapados en Desniveles por Lluvias en Mexicali, BC

Autoridades reiteran el llamado a no cruzar pasos a desnivel inundados; una persona fue vista sobre su vehículo en el Eje Central

Continúan Rescates de Automovilistas Atrapados en Desniveles por Lluvias en Mexicali, BCContinúan Rescates de Automovilistas Atrapados en Desniveles por Lluvias en Mexicali, BC | Foto: Gobierno de Mexicali

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