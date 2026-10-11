Continúan Rescates de Automovilistas Atrapados en Desniveles por Lluvias en Mexicali, BC
Autoridades reiteran el llamado a no cruzar pasos a desnivel inundados; una persona fue vista sobre su vehículo en el Eje Central
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Autoridades reiteran el llamado a no cruzar pasos a desnivel inundados; una persona fue vista sobre su vehículo en el Eje Central
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Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Rachel continúan provocando situaciones de riesgo en Mexicali, donde se mantienen los rescates de personas cuyos vehículos quedan atrapados en pasos a desnivel inundados.
Durante la mañana de este domingo 11 de octubre, alrededor de las 07:00 horas, una persona fue vista sobre el techo de su vehículo, luego de quedar atrapada por el agua en el paso a desnivel del Eje Central.
Ante estas situaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no intentar cruzar pasos a desnivel inundados, ya que el nivel del agua puede poner en riesgo la vida de los conductores y sus acompañantes.
Se recomienda evitar estas zonas durante las precipitaciones, buscar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades para prevenir más incidentes.
Información David Mena
APG