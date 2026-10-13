Marchas

Segunda Marcha del IMSS Mañana Miércoles: Horario Convocado por Tres Sindicatos

Marcharán por Insurgentes a oficinas de IMSS-Bienestar y anuncian cierre de 23 coordinaciones

Segunda Mega Marcha del IMSS Mañana Miércoles: Horario Convocado por Tres SindicatosTrabajadores del IMSS marcharon este martes en la Ciudad de México en demanda de mejoras laborales y aumento salarial. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+