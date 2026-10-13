Segunda Marcha del IMSS Mañana Miércoles: Horario Convocado por Tres Sindicatos

Tres sindicatos de la salud marcharán este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de México y cerrarán las 23 coordinaciones estatales de IMSS-Bienestar, según anunciaron, para exigir el pago de prestaciones adeudadas y el fin de lo que consideran injerencia de las autoridades del organismo en la vida sindical.

La Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), el Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (SINAITSA) presentaron el 12 de octubre un pliego petitorio de 17 puntos ante los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). El documento está firmado por Jesús Ricardo Cruz Cotero, de SIMESA; Abel Isaías Corona Morales, de FINTRAS, y Miguel Edgar Bretón Sepúlveda, de SINAITSA.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Personal del Hospital Siglo XXI Protesta en la Alcaldía Cuauhtémoc

En el pliego, los sindicatos afirman que no hubo solución a sus demandas, que se incumplieron minutas y que hay injerencia de autoridades del organismo en la vida sindical. Piden el pago inmediato de las prestaciones adeudadas, la autorización del dígito sindical —la clave del talón de pago que identifica al sindicato del trabajador— y el pago de cuotas sindicales desde que se retiró.

También exigen participar en las comisiones mixtas de escalafón y de seguridad e higiene, instalar mesas de trabajo para homologar prestaciones, garantizar que no habrá represalias ni descuentos por manifestarse, pagar uniformes de 2025 y 2026 y entregar nombramientos y titulación de plazas al personal de base.

Los tres sindicatos se agrupan bajo el nombre Unión de Sindicatos de la Salud y el lema Frente por la Justicia Laboral. En sus carteles, la movilización se presenta como "Movilización y Bloqueo", con cierre de las 23 coordinaciones estatales, además de la marcha en la capital.

La protesta es distinta de la que realizaron este martes trabajadores activos y jubilados del IMSS, que según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reunió a 5 mil personas y recorrió Eje 3, Insurgentes y Paseo de la Reforma.

La concentración de este miércoles será a las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud, en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Desde ahí, los manifestantes marcharán sobre Insurgentes a las oficinas federales del organismo, en la calle Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, también en Álvaro Obregón. Ninguno de los materiales precisa a qué hora saldrá la marcha después de la concentración.

Con información de N+.

CT