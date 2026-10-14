Sociedad

Cierran Av. Constitución por Retiro de Puente que Cayó Sobre Auto en Monterrey

Los trabajos sobre esta importante vialidad han provocado tráfico lento en el centro de la ciudad

Cierre en ConstituciónAutoridades cerraron los carriles ordinarios de Constitución. Foto: N+

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