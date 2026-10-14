Cierran Av. Constitución por Retiro de Puente que Cayó Sobre Auto en Monterrey

Autoridades de vialidad cerraron los carriles ordinarios de la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León, para realizar el retiro de la parte que quedó en pie del puente peatonal que cayó sobre un auto. Esta medida ha generado que se registre tráfico lento sobre esta vía.

Luego de valorar la parte que quedó en pie de este puente, autoridades determinaron que debería ser derrumbado para evitar que se registre un percance similar. Para agilizar el paso de los automovilistas, elementos de tránsito habilitaron los carriles exprés.

Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo se llevará a cabo este cierre en la vialidad, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar esta zona del Área Metropolitana de Monterrey.

Las autoridades municipales y estatales aseguraron que la caída de este puente peatonal ocurrió luego de que una retroexcavadora le diera un golpe, debilitando la estructura. La empresa de esta maquinaria informó que se haría a cargo de los daños provocados tras este accidente.

Elementos de rescate y paramédicos señalaron que durante la caída del puente peatonal solo hubo dos personas que recibieron golpes que no eran considerados de gravedad. Se espera que sea durante los próximos días cuando los automovilistas afectados reciban el pago por las reparaciones de su vehículos.