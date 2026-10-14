Seguridad

Personas con el Rostro Cubierto Agreden a Estudiantes y a Personal de la Prepa 5 de la UNAM

A través de un comunicado, el plantel de la UNAM condenó la agresión contra los estudiantes

Preparatoria 5 de la UNAMReportan agresión en Preparatoria 5 de la UNAM. Foto: Cuartoscuro
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