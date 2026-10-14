Personas con el Rostro Cubierto Agreden a Estudiantes y a Personal de la Prepa 5 de la UNAM

Un grupo de personas agredió físicamente a estudiantes, personal académico e integrantes del cuerpo directivo de la Preparatoria 5 de la UNAM. El plantel denunció a través de un comunicado que los sujetos expulsaron a los funcionarios del auditorio mediante empujones e insultos, durante un diálogo entre autoridades y alumnado.

En el comunicado se lee:

“Estos actos de violencia son inaceptables y ponen en riesgo la integridad física de estudiantes, personal académico y autoridades universitarias. Ninguna demanda o diferencia justifica el uso de la fuerza, la intimidación o las agresiones contra integrantes de nuestra comunidad”.

Además, las autoridades del plantel “José Vasconcelos” aseguraron que han mantenido en todo momento abiertos los canales institucionales para el diálogo con los estudiantes. Las actividades académicas en el plantel han sido suspendidas por el resto del martes.

En el comunicado también se señala que la Oficina Jurídica del plantel “levantará las actas correspondientes” y llevará a cabo “los procedimientos disciplinarios que resulten procedentes”.

El día de ayer, se anunció la reelección del actual director Jaime Cortés Vite para dirigir el plantel de la UNAM en el periodo 2026-2030. En este momento, el plantel ubicado al sur de la Ciudad de México, sobre Calzada del Hueso, no es el único en una situación delicada.

El Plantel 1 “Gabino Barreda” fue tomado por estudiantes el pasado miércoles. El lunes los paristas sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades en la que no se acordó la reapertura de la escuela ubicada en Xochimilco.