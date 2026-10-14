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Peter Gulacsi, del Villarreal, No Jugó en la Champions tras Sufrir Asalto en su Casa

El guardameta húngaro llegó hace poco, en el mercado de verano, a LaLiga española y ya sufrió su primer susto

Peter Gulacsi estaba con su esposa y sus dos hijos al momento del atraco en su residenciaPeter Gulacsi estaba con su esposa y sus dos hijos al momento del atraco en su residencia. Foto: Reuters

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