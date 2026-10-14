Peter Gulacsi, del Villarreal, No Jugó en la Champions tras Sufrir Asalto en su Casa

Debido a que fue víctima de un robo a mano armada en su domicilio, el portero húngaro Peter Gulacsi tuvo que ausentarse de la convocatoria para el partido Villarreal vs Napoli de este martes 13 de octubre en la Champions League 2026.

De acuerdo con medios españoles, el guardameta del Villarreal y su familia pasaron un tremendo susto en su domicilio, en una exclusiva urbanización llamada Los Monasterios que se ubica en Valencia, cuando sujetos armados ingresaron en la madrugada para robar.

Gulacsi, de 36 años, estaba acompañado de su esposa y sus dos hijos al momento del asalto. Afortunadamente, nadie resultó herido.

El club Villarreal informó que Gulacsi se perdió el partido de la Champions League ante el conjunto napolitano debido a “motivos personales”, pero no ofreció mayores detalles.

Hay que destacar que no es el primer robo a domicilio que sufre algún jugador del Submarino Amarillo. En temporadas anteriores los ladrones ingresaron a los domicilios de futbolistas como Toko Ekambi, Ezequiel Garay o Geoffrey Kondogbia mientras disputaban algún partido con el equipo o se encontraban de viaje.

El partido Villarreal vs Napoli acabó con marcador de 3-1 a favor del conjunto local, que llegó a 3 unidades luego de dos jornadas. Los visitantes sumaron su segunda derrota del certamen.

Con este resultado el Villarreal rompió su mala racha en la Champions, en la que acumulaba 7 derrotas consecutivas entre la pasada edición y la actual.

El Napoli arrancó el partido con todo y se puso adelante 1-0 apenas en el minuto 8, cuando Rrahmani aprovechó una jugada de táctica fija para abrir el marcador: el defensa central remató de cabeza y estrelló el esférico en el travesaño, pero estuvo atento al rebote y lo mandó a las redes.

Villarreal encontró el 1-1 a los 23 minutos, cuando un pase de Politano a su portero fue interceptado por Mikautadze, que no tuvo mayor problema para anotar.

Santiago Mouriño le dio la vuelta a la pizarra con el 2-1 tres minutos después, gracias a un potente disparo desde fuera del área. Así se fueron a la pausa del medio tiempo.

Obligado a buscar el empate, el Napoli se lanzó al ataque y dejó espacios atrás que los locales aprovecharon con base en contragolpes. Así fue como llegó el 3-1 a los 86 minutos, cuando Oluwaseyi sentenció el encuentro con un disparo colocado en el ángulo superior.

Con información de N+