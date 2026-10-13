Accidentes

Cae Puente Peatonal Sobre Auto en Avenida Constitución en Monterrey, NL

Una maquinaria de la construcción de la Línea 4 del metro habría provocado el derrumbe del paso elevado

Caída de puenteEl puente terminó por aplastar un auto. Foto: Franco Rangel

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