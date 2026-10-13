Cae Puente Peatonal Sobre Auto en Avenida Constitución en Monterrey, NL

Un puente peatonal cayó encima de un vehículo que circulaba sobre la avenida Constitución, a la altura de la calle Rafael Ramírez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El percance fue reportado por los mismos conductores que circulaban sobre esta importante vialidad.

Hasta este lugar de inmediato llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana para comenzar a valorar a los afectados. El conductor del vehículo aplastado presentó lesiones en sus piernas, mientras que otro conductor solo tuvo golpes en el cuerpo.

Testigos señalaron que minutos antes de que cayera esta estructura, una retroexcavadora había golpeado el puente peatonal, lo que presuntamente generó que terminara copalsando sobre el vehículo afectado. Se espera que en las próximas se pueda determinar que ocasionó este percance.

Horas más tarde de que ocurriera este accidente, el municipio de Monterrey dio a conocer un comunicado en el que se confirma que el puente peatonal habría colapsado luego de ser impactado por una maquinaria utilizada en la construcción de la línea 4 del metro.

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El director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt, señaló que un grupo de especialistas en detección de riesgos analizará la parte del puente que no colapsó para determinar si es necesario retirarla. Además, confirmó que el paso elevado se encontraba en uso.

Debido al colpaso de este puente peatonal, los carriles exprés de la avenida Constitución quedaron completamente cerrados, por lo que autoridades de tránsito pidieron a los automovilistas tomar vías alternas para evitar que se registre tráfico lento en la zona.

DAGM