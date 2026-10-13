Dan 155 Años de Prisión a Hombre por el Delito de Secuestro en Nuevo León

Un hombre fue sentenciado a 155 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, hechos ocurridos entre los años 2019 y 2023 en distintos puntos del municipio de Monterrey, Nuevo León.

El sujeto fue identificado como Brayan 'N', quien recibió la pena más alta, mientras que Rolando 'N', Alberto 'N' y Christopher 'N' fueron condenados a 80 años de prisión cada uno. Los cuatro deberán permanecer internados en un Centro de Reinserción Social Estatal y cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Uno de los hechos por los cuales fueron sentenciados ocurrió en noviembre de 2022, en un domicilio de la colonia Nogales de la Sierra, en Monterrey. Los cuatro acusados llegaron al lugar a bordo de un vehículo e ingresaron con armas de fuego para someter a la víctima, a quien metieron a la cajuela del automóvil. Posteriormente, el cuerpo sin vida de la persona fue localizado con huellas de violencia sobre el arroyo La Chueca, a la altura de la colonia Los Cristales.

En junio de 2023, se registró otro homicidio en la colonia La Estanzuela Fomerrey 45, donde la víctima se encontraba afuera de un domicilio en compañía de varios familiares. Una mujer pasó frente al grupo y continuó su camino, pero después regresó acompañada de Brayan 'N' y otros hombres armados, quienes dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio. La víctima murió por las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

En enero de 2022, Brayan 'N' ingresó por la fuerza a un domicilio de la colonia Nogales de la Sierra, acompañado de otro hombre, donde amenazó a una persona y le disparó con un arma de fuego. La víctima fue trasladada a un hospital debido a las lesiones graves, pero falleció momentos después. En otro caso ocurrido en septiembre de 2019, Brayan 'N' y otros hombres armados dispararon contra un grupo de personas en la misma colonia. Una de las víctimas intentó escapar corriendo, pero el acusado la alcanzó y le disparó, causándole la muerte sobre la vía pública.