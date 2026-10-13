Seguridad

Dan 155 Años de Prisión a Hombre por el Delito de Secuestro en Nuevo León

Además de la privación de la libertad, el sujeto fue juzgado por diversos homicidios cometidos en Monterrey

SentenciadosLos sujetos cometieron diversos hechos delictivos en Monterrey. Foto: FGJNL

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