Movilidad

Trabajadores del IMSS Bloquean Carretera Nacional en Linares, Nuevo León

Los empleados de la salud se manifestaron cerrando la vialidad en ambas direcciones, hacia Tamaulipas y Monterrey

Manifestación trabajadores del IMSS en Carretera Nacional en LinaresBloquearon la circulación por intervalos de 10 minutos. Foto: N+

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