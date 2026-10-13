Trabajadores del IMSS Bloquean Carretera Nacional en Linares, Nuevo León

Empleados de la Clínica 12 del IMSS en el municipio de Linares, Nuevo León, se unieron a las protestas que se realizan a nivel nacional para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial del 10 por ciento.

Con carteles y consignas, trabajadores de la salud bloquearon la Carretera Nacional como parte de su manifestación, tanto en dirección a Tamaulipas, como hacia el Área Metropolitana de Monterrey.

Los bloqueos los llevaron a cabo por intervalos de 10 minutos para liberar por momentos la vialidad y evitar afectaciones mayores en los trayectos de los conductores de autos particulares y vehículos de carga.

En la zona permanecen autoridades locales para dar seguridad tanto a los manifestantes como a los automovilistas que circulan por esta vía federal. Hasta el momento, los trabajadores del IMSS no han informado cuánto tiempo durará el bloqueo ni si volverán a manifestarse durante la tarde.

Los trabajadores del IMSS iniciaron a manifestarse en el estado de Nuevo León desde el pasado viernes 9 de octubre. Este lunes los empleados se reunieron en diferentes puntos del Área Metropolitana de Monterrey y bloquearon las avenidas principales para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Con información de Ángel Giner | N+

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