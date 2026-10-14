Continúan Marchas del Personal del IMSS en Área Metropolitana de Monterrey

Las protestas y bloqueos por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan en diversos puntos del estado de Nuevo León. Fue durante la tarde donde diversos trabajadores de diferentes clínicas médicas salieron a la calle para manifestarse.

Uno de los puntos donde se pudo observar la presencia del personal médico fue en el Hospital General de Zona No. 17, ubicado en el municipio de Monterrey. Fue desde esa clínica donde un grupo de protestantes avanzaron por diversas avenidas como Ruiz Cortines, Gonzalitos y Lincoln.

El grupo de protestantes terminó su marcha a las afueras del sindicato, a un costado de la clínica 25 del IMSS. Fue en ese lugar donde el persona médico se pudo encontrar con compañeros de otra unidad médica.

Otra unidad médica que realizó un movimiento ocurrió en el Hospital General de Zona No. 7, ubicada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Fue sobre las avenidas Diaz Ordaz y María Cantú donde el personal realizó un bloqueo, lo que generó tráfico lento en la zona.

Se espera que el día de mañana se lleve a cabo una reunión entre directivos del IMSS y del sindicato para analizar el aumento de sueldo que se exigen en estas marchas.