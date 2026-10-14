Sociedad

Continúan Marchas del Personal del IMSS en Área Metropolitana de Monterrey

El personal médico sigue realizando marchas y bloqueos en diversas avenidas de Nuevo León

Protesta IMSSEl personal médico sigue realizando bloqueos en Nuevo León. Foto: N+

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