Internacional

Jamaica Recibe Deportados de Terceros Países como Parte de Acuerdo con EUA

Los migrantes no jamaicanos serán trasladados por vía aérea a la nación caribeña antes de ser enviados a sus países de origen

Autoridades de Jamaica. Foto: ReutersAutoridades de Jamaica. Foto: Reuters

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