Internacional

Spider-Man Ya Tiene su Propia Calle en Nueva York: ¿Dónde Está el Hogar de Peter Parker?

El homenaje al Hombre Araña se encuentra en Queens, cerca de la dirección ficticia donde vivía el personaje de Peter Parker

Spiderman WaySpider-Man debutó en agosto de 1962 en el número 15 de Amazing Fantasy. Foto: X @NYCCouncil
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