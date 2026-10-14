Spider-Man Ya Tiene su Propia Calle en Nueva York: ¿Dónde Está el Hogar de Peter Parker?

Spider-Man ya tiene una calle en su honor en Nueva York. La ciudad inauguró el letrero de 'Spider-Man Way' en Forest Hills, Queens, como reconocimiento al vínculo del superhéroe de Marvel con este barrio, donde se encuentra el hogar ficticio de Peter Parker.

La ceremonia se realizó en la intersección de Ingram Street y Ascan Avenue, con la presencia de seguidores del personaje, autoridades locales y representantes de Marvel.

La denominación es honorífica y se añadió a un tramo de Ingram Street, por lo que no sustituye el nombre original de la vialidad.

La ubicación fue elegida por su relación con la historia del Hombre Araña. A unos pasos se encuentra el número 20 de Ingram Street, dirección que apareció en los cómics en 1989 como el hogar de Peter Parker.

La vivienda existe en la vida real y actualmente es propiedad de un residente que recibe a los aficionados que acuden a conocer el lugar.

La propuesta fue impulsada por la concejal de Nueva York Lynn Schulman, tras las gestiones del legislador estatal Sam Berger, con el objetivo de reconocer la conexión del personaje con Forest Hills y el distrito de Queens.

Spider-Man debutó en agosto de 1962 en el número 15 de Amazing Fantasy. Creado por Stan Lee y Steve Ditko, Peter Parker fue concebido como un adolescente común que debe equilibrar sus responsabilidades personales, sus estudios y sus actividades como superhéroe.

A diferencia de otros personajes de ficción asociados con grandes ciudades, la historia de Parker destaca sus orígenes cotidianos y su relación con Queens. Con la inauguración de la 'Spider-Man Way', Forest Hills incorpora un homenaje permanente a uno de los personajes más reconocidos de Marvel y convierte una referencia de las historietas en un punto de interés para sus seguidores.

PT