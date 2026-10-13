Internacional

¿Quién es Suthida, la Reina de Tailandia que Pilotó un Avión de Combate?

A diferencia de un vuelo con pasajeros, ella iba completamente sola en la cabina de un caza monoplaza de fabricación sueca

¿Quién Es Suthida, Reina Tailandia que Voló un Avión de Combate?Suthida, reina de Tailandia voló un avión de combate. Foto: X hypewhi

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
¿Quién Es Suthida, la Reina Tailandia que Voló un Avión de Combate? | N+