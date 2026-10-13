¿Quién es Suthida, la Reina de Tailandia que Pilotó un Avión de Combate?

En un hecho histórico, Suthida, la reina de Tailandia realizó un vuelo en solitario pilotando un caza Gripen en Surat Thani. Durante el vuelo, fue observada por el rey Maha Vajiralongkorn desde una base aérea en la provincia de Surat Thani.

La monarca, de 48 años, despegó desde el Ala 7 de la Real Fuerza Aérea de Tailandia convirtiéndose en la primera mujer tailandesa en pilotar un Gripen.

A diferencia de un vuelo con pasajeros, ella iba completamente sola en la cabina de un caza monoplaza de fabricación sueca, capaz de alcanzar velocidades superiores a Mach 2. Antes de tomar los controles, completó 45 módulos teóricos y de procedimientos de emergencia, 20 sesiones de simulador y aproximadamente 10 horas de entrenamiento de vuelo en un Gripen biplaza.

La reina ya tenía experiencia como aviadora, acumulando más de mil 188 horas de vuelo en aeronaves que incluían el Boeing 737 y varios aviones de entrenamiento militar.

Su esposo, el rey Maha Vajiralongkorn, presenció el vuelo desde la base militar y, tras el aterrizaje, le entregó flores y el prestigioso distintivo de la Orden del Gripen de Oro.

Este logro marcó la culminación de su formación para la transición a aviones de combate, pasando de aeronaves comerciales y de entrenamiento a la cabina de un caza militar supersónico.

Suthida Bajrasudha Bimalalakshana nació el 3 de junio de 1978 y es la reina de Tailandia y la cuarta esposa del rey Maha Vajiralongkorn.

Antes de ingresar a la familia real, trabajó como auxiliar de vuelo para Japan Airlines de 2000-2003 y en Thai Airways International.

Es piloto con licencia y cuenta con más de 1, 100 horas de vuelo al pilotear aviones comerciales Boeing 737 y diversas aeronaves militares y de entrenamiento. Además, ingresó en las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, alcanzó el rango de general y sirvió en la unidad de guardaespaldas del rey y en el Comando de Seguridad Real.

Se casó con el rey Maha Vajiralongkorn el 1 de mayo de 2019 y fue elevada formalmente a reina consorte días después, durante la coronación del rey.

El 8 de octubre de 2026, hizo historia en la aviación al completar un vuelo en solitario de 41 minutos en un avión de combate JAS 39C Gripen en la base aérea Wing 7 en Surat Thani, Tailandia, convirtiéndose en la primera reina en pilotar un avión de combate en solitario.

HVI