Educación

¿Qué Día Cierran Registro las Becas UNAM 2026? Lista de 15 Apoyos con Inscripción en Tu Espacio

La Universidad informó que se asignarán más de 90 mil becas, entre apoyos económicos y en especie para el ciclo escolar 2026-2027.

Edificio de Rectoría de la UNAM. Becas con registro abierto en octubre 2026.Del 12 al 19 de octubre 2026 estará abierto el registro para las Becas UNAM 2026, te decimos cómo aplicar desde tu celular. Foto: Cuartoscuro.
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