¿Qué Día Cierran Registro las Becas UNAM 2026? Lista de 15 Apoyos con Inscripción en Tu Espacio

Atención, estudiantes. La Universidad Nacional Autónoma de México abrió un nuevo periodo de registro para 15 Becas UNAM para el ciclo escolar 2026-2027.

Se trata de apoyos económicos que se otorgan a estudiantes en los rubros de manutención y alimentación; excelencia y fortalecimiento académico; inclusión y permanencia, así como respaldos para la titulación, los cuáles benefician a alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Apenas el pasado lunes 12 de octubre de 2026, la Máxima Casa de Estudios cerró el registro a la segunda vuelta de la convocatoria SUAyED, en espera de la aplicación del examen en noviembre de este año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Anuncian Fechas de Registro Para la Beca Rita Cetina en Jalisco

¿Cuándo cierra el Registro a las Becas UNAM 2026?

La Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE) informó que el periodo de registro inició el pasado lunes 12 de octubre 2026 con la disponibilidad de más de 90 mil becas.

Y será hasta el próximo 19 de octubre de 2026 cuando se puedan consultar las instrucciones, conocer la información sobre las convocatorias y realizar el registro en la página https://espacio.unam.mx/login.php.

Para poder tener acceso a esta plataforma, debes teclear tu número de cuenta y seleccionar la opción "He leído el aviso de privacidad".

¿Qué becas UNAM tienen registro abierto en octubre 2026?

Beca Manuela Garín Pinillos - Manutención UNAM 2027-2. Becas de Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura y de Alta Exigencia Académica 2027-1. Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2027-1. Beca Ifigenia Martínez - Apoyo para la alimentación, semestre 2027-1. Beca de Excelencia Formativa Bécalos UNAM Licenciatura, ciclo escolar 2025-2027. Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2027. Beca Matilde Montoya Lafragua 2027-1. Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman 2027-1. Beca UNAM para alumnado en situación de discapacidad, ciclo escolar 2026-2027. Programa de Apoyo Nutricional, Cafetería "El Pabellón" 2027-1, 3° Convocatoria. Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento 2026-2027. Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2026-2027. Becas para Titulación de la Facultad de Filosofía y Letras 2025-2027.

Link para hacer el Registro a las Becas UNAM desde el celular

La Máxima Casa de Estudios compartió que puedes aplicar a la Beca desde tu celular. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://espacio.unam.mx/login.php desde tu celular y escribe tu número de cuenta.

Escribe el código que se te llego por correo al mail registrado en SIAE-DGAE, y da clic en "Verificar Código".

En el menú toca la tarjeta "Becas Integra".

Lee la introducción y toca "Comenzar". (El pre-registro consta de 14 pasos cortos).

Contesta el cuestionario socioeconómico (datos de contacto, información personal, información de localización, tu trabajo y gastos, CLABE Interbancaria ).

Marca la casilla "Manifiesto mi Intención de Tener una Beca y Declaro bajo protesta de decir la verdad, que la información y/o documentación proporcionada es verídica").

Guarda tu folio de seguimiento.

Una vez que has llenado tu pre-registro en línea, puedes seleccionar las convocatorias abiertas a las cuáles quieres aplicar (en orden de preferencia).

Una vez que has completado estos pasos, sólo da clic en "Inscribirme", y espera los resultados.