Internacional

Comienza Demolición de Casa Vinculada a Pablo Escobar Presuntamente Usada en Ritos Satánicos

El alcalde Fico Gutiérrez dio a conocer la demolición del inmueble que llevaba años abandonado y dijo que en Medellín no se ‘glorifica a delincuentes’

Demolición de casa de Pablo EscobarComienza demolición de casa de Pablo Escobar. Foto: X @FicoGutierrez

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