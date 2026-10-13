Internacional

Cobran Fuerza las Protestas Estudiantiles en Varias Ciudades de Francia

La movilización de los estudiantes en Francia, apoyada también por sindicatos de docentes en reclamo de mejoras en la educación, recuperó intensidad en la quinta jornada de manifestaciones masivas

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