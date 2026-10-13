Cobran Fuerza las Protestas Estudiantiles en Varias Ciudades de Francia

Miles de estudiantes franceses protagonizaron una nueva jornada de protestas a nivel nacional para denunciar las malas condiciones de los centros educativos, incluyendo la falta de profesores y el deterioro de los edificios.

Las calles de distintas ciudades de Francia, entre ellas París, Rennes y Lyon, fueron escenario de enfrentamientos con la policía durante la quinta jornada de protestas convocada por sindicatos estudiantiles y que sumó la participación de universitarios, profesores y personal educativo.

Las cifras de participación global que manejan las organizaciones sindicales fueron más altas que las oficiales, como es habitual, de hasta 480 mil personas en todo el país para la que era la quinta jornada de movilizaciones masivas o 'Acto V', como la habían bautizado.

Ante la masiva participación de manifestantes, las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) respondieron con lanzamiento de gases lacrimógenos y el despliegue de camiones cisterna equipados con cañones de agua en puntos como la bulevar Saint-Michel, en la plaza Vauban y en la plaza de Italia.

Los sindicatos franceses afirman que casi 500 mil personas se unieron a las protestas a favor de los estudiantes. Según la organización Unión Estudiantil, el 90 % de las aproximadamente 70 universidades francesas están “bloqueadas” o “cerradas” en el marco de la jornada nacional de movilizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios; así lo indicó en un comunicado enviado a la prensa.

La movilización de los estudiantes en Francia, apoyada también por sindicatos de docentes en reclamo de mejoras en la educación, recuperó intensidad este martes, en la quinta jornada de manifestaciones masivas y huelgas, que era clave para medir la resistencia del movimiento.

Aunque de acuerdo con las tendencias en los últimos días, con un menor número de bloqueos en los institutos y con las vacaciones escolares de Todos los Santos a partir del viernes, se estimaba una menor participación, la cifra global de manifestantes en todo el país más que duplicó a la de la convocatoria precedente, el jueves pasado.

Según cifras del Ministerio de Interior, unas 161 mil 500 personas tomaron las calles en todo el país, mientras que el 8 de octubre el recuento oficial había sido de 71 mil 500.

"Estamos más bien ante una disminución de la movilización", declaró a la emisora France Inter, al anunciar a primera hora que durante la jornada habría unos 200 institutos bloqueados.

HVI