¿Quién es Rafael Olivos, Dirigente del SNTSS, que Quieren Destituir Trabajadores del IMSS?

Los trabajadores del IMSS han tomado las calles de distintos estados del país para exigir condiciones laborales justas. Bajo la consigna “Los héroes del Covid, volvimos a salir”, el personal de todas las áreas de la salud, administrativos, así como de guarderías, piden a autoridades que atiendan sus demandas, entre las que destaca la destitución del dirigente actual del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

Este martes se convocó a una marcha nacional para hacer visibles sus exigencias, tal es el caso del incremento salarial, la falta de insumos y equipo para brindar atención a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, los inconformes aseguran que las malas condiciones laborales con las que tienen que lidiar todos los días, en gran medida, derivan de presunta corrupción sindical.

En ese sentido, piden que Rafael Olivos Hernández, quien lleva más de 20 años de militancia y participación dentro del SNTSS, renuncie al cargo y permita que lleguen nuevos dirigentes que estén realmente preocupados por la situación de las más de 456 mil personas trabajadoras sindicalizadas.

Hace más de 30 años, Olivos inició su desarrollo profesional como médico en el IMSS, en el área operativa, de gestión y colaboración institucional. En 2024, asumió la dirección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTSS para representar a las 37 secciones sindicales del país hasta el año 2030.

"Los trabajadores del IMSS afiliados a este gran sindicato tienen que estar seguros de que son representados con mucha dignidad y eficiencia", aseguró en su carta editorial de la Revista del Seguro Social, publicada en septiembre de 2025.

En dicha publicación, en la que destacó los nuevos logros obtenidos para el Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027, aseguró que son un sindicato democrático en el que "se goza de libertad de elección".

"Son dos virtudes que en esta gestión serán un sello distintivo", puntualizó en su texto.

Según los trabajadores del IMSS, activos y retirados, Rafael Olivos Hernández y otros dirigentes del SNTSS "únicamente están ocupados en preparar una carrera política".

De acuerdo con el Sistema de Legislación Informativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Olivos Hernández está registrado como diputado de la bancada del partido Morena en la CDMX. En la LXVI Legislatura, que comprende del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027, Olivos es suplente del diputado Arturo Olivares Cerda.

Además de su vínculo con la política, los manifestantes señalan los grandes sueldos que reciben los dirigentes del sindicato, los cuales, aseguran, no son congruentes con las necesidades que tienen los trabajadores. Se estima que los ingresos anuales del actual dirigente del sindicato de trabajadores del IMSS son de aproximadamente 962 mil pesos anuales.

Los trabajadores exigen que Rafael Olivos Hernández deje la dirigencia del SNTSS. Aseguran que las movilizaciones, con las cuales no se ha visto interrumpido el servicio en los hospitales, no se detendrán hasta que se cumplan sus exigencias.

EPP