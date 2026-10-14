Salud

¿Quién es Rafael Olivos, Dirigente del SNTSS, que Quieren Destituir Trabajadores del IMSS?

Los trabajadores de la salud realizan movilizaciones a nivel nacional para pedir que abandone la dirigencia del sindicato

Dr. Rafael Olivos Hernández, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro SocialFoto: Saber IMSS
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