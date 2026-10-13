Asesinan a Maestro en Ataque Armado al Interior de una Secundaria de Oaxaca

Un nuevo hecho de violencia en una escuela conmociona al país, ahora en Oaxaca. La Fiscalía del estado ya investiga el ataque armado ocurrido al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, donde un maestro perdió la vida.

Las autoridades confirmaron el deceso del profesor luego de la agresión que alertó a todo el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

“De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima —quien se desempeñaba como profesor— fue agredida con disparos de arma de fuego”, indicó en un comunicado.

Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de emergencia en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del ISSSTE en Tehuantepec, donde posteriormente falleció a consecuencia de las heridas.

Asimismo, afirmó que se desplegó un operativo, integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscrito a la Comandancia de Tehuantepec y al área de Alto Impacto. En la zona del crimen llevan a cabo los peritajes y diligencias para ubicar a los presuntos responsables.

“Es importante destacar que, con la información y los indicios que se han recaudado hasta el momento, la FGEO ya cuenta con elementos que permiten avanzar en rutas ministeriales sólidas para el pronto esclarecimiento de estos hechos”, puntualizó.

También refirió que se ha establecido una estrecha coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno e instancias de seguridad pública a fin de “garantizar la seguridad y tranquilidad de la comunidad escolar y la población en general luego de esta agresión”.

En tanto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), condenó enérgicamente los hechos ocurridos la mañana de este martes donde perdió la vida el profesor L.P.R., integrante de la Sección XXII del SNTE- CNTE y exrepresentante seccional.

"El Instituto expresa su rechazo absoluto a cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, particularmente dentro de los espacios educativos, que deben ser entornos seguros para la enseñanza y el aprendizaje", expresó a través de un comunicado.

Piden justicia por maestro asesinado en Oaxaca

Según medios locales, el maestro identificado como Levi Peralta Regalado, realizaba su jornada habitual cuando hombres armados irrumpieron el plantel educativo y abrieron fuego contra el docente.

Los múltiples disparos de arma de fuego provocaron pánico entre alumnos y personal administrativo, quienes buscaron resguardarse en los salones. La Escuela Secundaria Técnica número 69 fue desalojada y se suspendieron las actividades escolares. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

Tras darse a conocer el ataque armado al interior de la secundaria en Oaxaca en el que perdió la vida el profesor Levi, la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), exigió justicia y condenó el asesinato.

La CNTE refirió que el maestro formó parte del Comité Ejecutivo Seccional 2012-2016, y actualmente fungía como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333 del Sector Tehuantepec, Región del Istmo.

"Exigimos a las autoridades municipales, estatales y a la Fiscalía General del Estado, el esclarecimiento inmediato de estos hechos, el castigo a los responsables y justicia para el profesor", señalaron en un comunicado.

La Coordinadora indicó que la violencia que azota a la región ha alcanzado niveles alarmantes y continúa escalando "ante la incapacidad de las autoridades para garantizar condiciones de seguridad a la población".

"La vida y la integridad de las comunidades escolares no pueden quedar a merced de la violencia ni de la omisión gubernamental", puntualizaron en el documento.

El asesinato del maestro Leví Peralta Regalado ocurre a menos de dos semanas después del ataque en otra escuela secundaria en Torreón, Coahuila.

El 1° de octubre, dos hermanos de 18 años de edad, exalumnos del plantel, irrumpieron la escuela armados con objetos punzocortantes y asesinaron a la subdirectora, además de dejar a cuatro personas heridas.

Según autoridades, los sujetos fueron detenidos y durante las diligencias encontraron diversas publicaciones en las que mostraron el armamento que usarían para cometer la agresión, así como contenidos relacionados con ataques escolares en otros países.

EPP