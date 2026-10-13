Homicidios

Asesinan a Maestro en Ataque Armado al Interior de una Secundaria de Oaxaca

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados irrumpieron en el plantel ubicado en San Blas Atempa y lo atacaron de manera directa

El ataque armado ocurrió al interior de la escuela ubicada en San Blas AtempaFoto: Primero Noticias Oaxaca
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Matan a Maestro en Ataque Dentro de Escuela Secundaria Técnica 69 en Oaxaca | N+