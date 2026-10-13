Pronóstico del tiempo

Tormenta Tropical Trudy: ¿A Qué Hora Podría Convertirse en Huracán y Qué Estados Afectará?

Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México; estos estados deben estar alerta

La Tormenta Tropical Trudy se formó a partir de la depresión tropical Veintiuno-EFoto: Conagua
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