Tormenta Tropical Trudy: ¿A Qué Hora Podría Convertirse en Huracán y Qué Estados Afectará?

El fin de semana el huracán Simon provocó diversas afectaciones, ahora es categoría 1 frente a las costas de Jalisco y Sinaloa, no obstante, las entidades del Pacífico deben estar alertas ante el avance de la Tormenta Tropical Trudy.

A las 15:00 horas de este martes, la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacífico se intensificó y se convirtió en Trudy, así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Se prevé que su circulación refuerce la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México”, puntualizó.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que su centro se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

La Tormenta Tropical Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noreste a 13 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), señala que Trudy “se intensificará rápidamente” a un huracán mayor en los próximos días.

“Las personas en el suroeste y centro-oeste de México deberían estar atentas al progreso de Trudy”, puntualizó en su aviso más reciente.

La Tormenta Tropical Trudy se desplaza hacia el noreste a aproximadamente 13 kilómetros por hora, por lo que se prevé que esta circulación se mantenga hasta la noche del miércoles 14 de octubre.

Luego para el jueves 15 de octubre se espera que Trudy dé un “giro” hacia el norte-noreste y su velocidad de avance sea menor. Sin embargo, los vientos sostenidos serán clave para su desarrollo.

Entonces, se pronostica que su fuerza aumente rápidamente durante los próximos 3 días, y se espera que el ciclón se convierta en huracán para la noche del miércoles y en huracán mayor para el viernes 16 de octubre.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado a alrededor de 40 mph (65 km/h) con ráfagas más fuertes. Se pronostica una intensificación rápida durante los próximos 3 días, se espera que el ciclón se convierta en huracán para la noche del miércoles y en huracán mayor para el viernes.

Según los pronósticos del SMN, el comportamiento de Trudy sería el siguiente en los próximos días:

Para el jueves 15 de octubre a las 00:00 horas sería huracán categoría 1; ese mismo día, pero a las 12:00 horas su fuerza aumentaría a Categoría 2. El viernes 16 de octubre, Trudy evolucionaría a huracán categoría 3 aproximadamente a las 00:00 horas, y a las 12:00 horas de ese día alcalizaría la categoría 4.

Permanecería con esa fuerza hasta las 12:00 horas del sábado 17 de octubre, y para el domingo 18 de octubre se prevé que su fuerza disminuya a categoría 3, acercándose peligrosamente a costas de Jalisco y Colima.

Los huracanes mayores son potencialmente peligrosos por su capacidad de destrucción una vez que toca tierra en las comunidades. Trudy traerá consigo lluvias fuertes y oleaje elevado, esto último comenzará a afectar a diversas entidades a finales de la semana.

“Es probable que estos oleajes provoquen condiciones de surf y corrientes de resaca que pongan en peligro la vida”, alertaron autoridades.

EPP