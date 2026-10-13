¿Miércoles con Lluvia en CDMX? Así Estará el Clima Mañana, Según Hora del Día

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó cómo estará el clima mañana en la Ciudad de México ante la presencia de un canal de baja presión en el interior del país.

En N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo, para que sepas si habrá lluvias en la mañana, tarde o noche y así puedas tomar tus precauciones.

Los canales de baja presión son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Según información de Protección Civil, durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, estos canales son comunes y pueden ser el origen de fuertes precipitaciones, especialmente si interactúan con humedad del océano.

Ante ello, te contamos cómo afectará a la CDMX el canal de baja presión que se encuentra en el centro del país.

Miércoles lluvioso

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se prevé en la capital mexicana cielo medio nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas), las cuales “podrían estar acompañadas con descargas eléctricas”.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 25 a 27 grados centígrados. Así como viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX compartió detalles del pronóstico del tiempo las primeras horas del miércoles, de las 00:00 a las 09:00 horas. En ese periodo descartó lluvias e previó ambiente medio nublado.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 25 y 27 grados; 40% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB