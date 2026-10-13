Clima en Nuevo León: Incrementa Probabilidad de Lluvia

Las condiciones del clima en Nuevo León comenzarán a cambiar a partir del jueves, con el incremento en las probabilidades de lluvia debido al avance del Frente Frío número 2 de la temporada, fenómeno que se combinará con la humedad relacionada con el huracán Simon.

Durante la mañana de este martes, el cielo se mantiene muy nublado y existe una probabilidad de precipitación cercana al 20%; sin embargo, esta posibilidad disminuirá durante el resto del día. Las temperaturas rondan los 24 grados centígrados, mientras que la calidad del aire se reporta como buena en las 15 estaciones de monitoreo.

Para el resto de la jornada se pronostica cielo medio nublado, con una combinación de periodos de sol y nubes. Además, se espera que el termómetro alcance valores de entre 31 y 32 grados centígrados, con menores probabilidades de lluvia.

Para mañana miércoles se prevén condiciones similares, con cielo nublado durante las primeras horas del día y medio nublado por la tarde. Las temperaturas máximas también se ubicarán cerca de los 32 grados centígrados.

El panorama comenzará a modificarse el jueves, cuando aumenten las probabilidades de precipitaciones en la entidad. Para el viernes se espera que las lluvias se intensifiquen, mientras que el sábado disminuirían las posibilidades de que continúen las precipitaciones.

Este cambio en las condiciones meteorológicas estará relacionado con el avance del Frente Frío número 2, que durante este martes cruza por Baja California y Sonora. El sistema frontal se encontrará con la humedad asociada al huracán Simon, la cual favorecerá la presencia de lluvias en Durango y Chihuahua, para posteriormente desplazarse hacia Coahuila y Nuevo León durante el jueves.

De acuerdo con el pronóstico, el viernes el frente frío cruzará Nuevo León y reforzará las precipitaciones, además de favorecer un descenso importante en las temperaturas.

Para el fin de semana se esperan mínimas cercanas a los 14 grados centígrados y máximas alrededor de los 20 grados, lo que representará un cambio considerable respecto a las temperaturas de 31 y 32 grados previstas para los primeros días de la semana.

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Por otra parte, el huracán Simon, de categoría 1 y con vientos de 150 kilómetros por hora, se localiza a 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Se espera que el fenómeno continúe debilitándose al avanzar sobre aguas más frías, mientras que su posible ingreso a tierra está previsto para el viernes o sábado, al norte de Sinaloa.

Con información de Mauro Mauro / Noticias N+

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