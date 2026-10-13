Daños por Explosión en Gasera de Coacalco: Atienden a Un Herido y a Tres Perros con Quemaduras

Tras el incendio registrado este martes en una gasera de Coacalco, los daños se extendieron a varios inmuebles de la colonia Loma Bonita, donde la onda expansiva afectó construcciones y vehículos ubicados a unos 200 metros del centro de carburación.

Sobre la calle 2 y Río, un puesto de dulces quedó calcinado. La fachada de un predio contiguo y una nave industrial también sufrieron daños estructurales, con bardas derribadas y portones que salieron proyectados por la fuerza de la explosión. Además, varios vehículos estacionados en la vía pública terminaron con la parte frontal destruida.

Mientras vecinos salían de la zona, paramédicos y cuerpos de emergencia auxiliaron a una persona que presentaba quemaduras de consideración. En el lugar también fueron atendidos tres perros que sufrieron quemaduras menores.

Atienden a Perro tras Explosión en Gasera en Coacalco. Foto: N+

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y personal de Protección Civil se encuentran evaluando los daños en las viviendas cercanas para determinar si pueden seguir habitadas. Las autoridades también iniciaron las investigaciones para establecer las causas del incidente y verificar si el inmueble contaba con los permisos de operación correspondientes.

El incendio y la onda expansiva se originaron en el interior de un centro de carburación, donde estuvieron involucradas dos pipas de gas LP con capacidad de 40 mil litros cada una.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Coacalco, el Dr. Alí Morales, el incidente fue controlado en ocho minutos gracias a la intervención de más de 200 elementos de corporaciones de Coacalco, Ecatepec y del Gobierno del Estado de México.

El funcionario confirmó que no hubo pérdidas humanas que lamentar y que el saldo oficial es de una persona lesionada con quemaduras leves.

Asimismo, precisó que, por protocolo de seguridad, se evacuaron a más de 200 personas de unas 250 viviendas aledañas. En cuanto a las causas preliminares, señaló que el incidente se debió a una acumulación de gas en una de las pipas por una posible falla en las válvulas de carga, aclarando que la instalación contaba con sus permisos y normativas en regla.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Seguro Social (IMSS) informó que activó sus protocolos de atención médica y respuesta hospitalaria. Asimismo, la institución confirmó que sus Hospitales de Alta Especialidad en Lomas Verdes y Magdalena de las Salinas se mantienen en alerta y preparados para brindar atención a las personas que resulten lesionadas tras la emergencia.