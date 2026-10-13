Accidentes

Daños por Explosión en Gasera de Coacalco: Atienden a Un Herido y a Tres Perros con Quemaduras

La onda expansiva alcanzó inmuebles y vehículos a unos 200 metros del centro de carburación

Daños por Explosión en Gasera de Coacalco: Atienden a Heridos y a un Perro con QuemadurasDaños por Explosión en Gasera de Coacalco. Foto: N+

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Explosión en gasera de Coacalco deja heridos y daños a 200 metros. Un perro con quemaduras fue rescatado.

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