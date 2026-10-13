Accidente en la México-Pachuca Hoy: Choque Múltiple Provoca Caos Vial en Ecatepec hacia CDMX

Un choque múltiple se registró este martes en la autopista México-Pachuca, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el kilómetro 13+800, en el perímetro de San Pedro Xalostoc. Al menos cinco vehículos están involucrados, entre ellos, una unidad de transporte público de la ruta 30.

De forma preliminar se reportan varias personas lesionadas, ninguna de gravedad, que están siendo atendidas en el lugar.

El accidente provoca un caos vehicular de entre 3 y 4 kilómetros, en los límites de la CDMX y el Edomex.

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Elementos de la Guardia Nacional (GN) resguardan la zona, mientras operadores de grúas retiran las unidades siniestradas.

Con información de N+