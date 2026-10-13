Accidentes

Accidente en la México-Pachuca Hoy: Choque Múltiple Provoca Caos Vial en Ecatepec hacia CDMX

La carambola ocurrió en el kilómetro 13+800, en el perímetro de San Pedro Xalostoc

Choque múltiple en la autopista México-PachucaChoque múltiple en la autopista México-Pachuca. Foto: N+
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