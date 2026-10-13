Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha para Mañana

Trabajadores de IMSS-Bienestar anunciaron una movilización para este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de México (CDMX).

La convocatoria fue difundida por el Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), agrupaciones que integran el Frente por la Justicia Laboral.

La concentración comenzará a las 8:00 horas en la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

Desde esa zona, marcharán hacia las oficinas federales del IMSS-Bienestar, ubicadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, en la misma alcaldía.

Considera que este martes se llevará a cabo una manifestación de trabajadores de la salud en diferentes puntos de la capital: Ruta de la Mega Marcha de Trabajadores del IMSS Hoy: No Pases por esta Zona También Hay Bloqueo.

Las organizaciones sindicales señalaron que la movilización responde a la falta de soluciones a sus demandas laborales, así como a presuntos incumplimientos de acuerdos y prácticas de injerencia.

Entre sus exigencias se encuentran el reconocimiento de sus estructuras, la participación equitativa en las comisiones mixtas y de escalafón, y el respeto a la libertad de asociación.

También solicitan el pago de prestaciones pendientes, la homologación de beneficios laborales para el personal del organismo y la entrega de uniformes correspondientes a 2025 y 2026 para trabajadores de base.

En su pliego petitorio, los sindicatos incluyeron además la autorización de comisiones sindicales en condiciones de igualdad, el reconocimiento de representantes en los centros de trabajo y la garantía de que no habrá represalias administrativas contra quienes participen en la protesta.

FBPT