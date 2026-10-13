Marchas

Trabajadores del IMSS Anuncian Nueva Marcha para Mañana

Integrantes de organizaciones sindicales convocaron a una movilización en la capital; anunciaron cierres en las 23 coordinaciones estatales

Protesta de trabajadores del IMSSProtesta de trabajadores del IMSS del pasado 12 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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