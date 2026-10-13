Medio Ambiente

Persisten Restos de Hidrocarburo en Estero tras Derrame en Altamira, Tamaulipas

De acuerdo con habitantes de la zona, el derrame fue detectado por personas cercanas al lugar

Persisten Restos de Hidrocarburo en Estero tras Derrame en Altamira, TamaulipasPersisten Restos de Hidrocarburo en Estero tras Derrame en Altamira, Tamaulipas. Foto: N+

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Derrame de petróleo en Altamira: manchas y olor a hidrocarburo persisten en el estero Barberena. Pescadores y habitantes exigen acción inmediata.

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