Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta Reanuda Operaciones tras Huracán Simon

Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta reanudaron después del paso del huracán Simon, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Cabe recordar que el aeropuerto detuvo el servicio debido al paso del huracán Simon por las costas de Jalisco, sin embargo, tras la estabilización de las condiciones meteorológicas, se habilitó todo tipo de operaciones.

No obstante, cada aerolínea está retomando los vuelos de acuerdo a sus itinerarios, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar sobre sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

Además, este 13 de octubre fue el regreso a clases en los 22 municipios de la costa de Jalisco, después de que la Secretaría de Educación del Estado informó que las clases presenciales se suspendieron debido a las condiciones climatológicas.

El huracán Simon dejó afectaciones en varios estados, en Nayarit, la marea alta y el fuerte oleaje provocaron inundaciones en San Blas, y en Colima, la Playa El Paraíso, en el municipio de Armería, es una de las zonas más devastadas, en tanto, la tormenta tropical Rachel dejó al menos 4 fallecidos.