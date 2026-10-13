Sociedad

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta Reanuda Operaciones tras Huracán Simon

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el servicio continúa, sin embargo, cada aerolínea está retomando los vuelos según sus itinerarios

Aeropuerto de Puerto VallartaEl Aeropuerto de Puerto Vallarta reanudó sus actividades. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Puerto Vallarta vuelve a la normalidad: el aeropuerto reanuda operaciones tras el huracán Simon

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+