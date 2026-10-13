Salud

Trabajadores del IMSS Marchan en Guadalajara; Exigen Aumento Salarial e Insumos

Algunos de los afectados han tenido que pagar de su propio bolsillo jeringas y vendas, ya que el instituto no los proporciona

manifestación IMSS GuadalajaraTrabajadores del sector salud salen de nueva cuenta a marchar. Foto: N+

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Enfermeras del IMSS denuncian falta de insumos y personal en Guadalajara. La marcha busca visibilizar la carga económica que enfrentan.

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