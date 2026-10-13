Trabajadores del IMSS Marchan en Guadalajara; Exigen Aumento Salarial e Insumos

Trabajadores del Seguro Social se manifestaron en Guadalajara para exigir mejores condiciones laborales y un aumento salarial. La marcha comenzó desde el Centro Médico de Occidente, en Belisario Dominguez.

De acuerdo con los trabajadores, la manifestación avanzará hasta el Sindicado del IMSS, atravesando Calzada del Aguila y Río Nilo, donde pedirán un mejor salario e insumos, ya que en ocasiones, deben pagar material médico directamente de sus bolsillos.

Tal como expusieron enfermeras y enfermeros del Hospital Regional 46, quienes se manifestaron el sábado 10 de octubre para exponer los problemas que no solo afectan a derechohabientes, sino también a sus bolsillos.

“Tenemos que comprar las cosas porque no nos proporciona el instituto”, dijo Karen Ojeda, enfermera del IMSS.

Las y los trabajadores mencionaron que no hay presupuesto para insumos, ni para contratar personal. Asimismo, mencionaron que el derechohabiente se queja por la atención lenta o la falta de camas, sin saber que no hay gente suficiente.

Además, indicaron que en caso de que no haya un acuerdo con el Sindicato, habrá un paro nacional el próximo 16 de octubre.