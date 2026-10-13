Trasladan a Puente Grande a 7 Detenidos Durante Manifestación por el Agua en Guadalajara

Fueron trasladados a Puente Grande siete hombres que fueron detenidos durante los actos de violencia registrados en la manifestación por el agua en Guadalajara, Jalisco.

Los siete trasladados han sido identificados como David Isaac ‘N’, Teodoro Isaac ‘N’, Juan Darío ‘N’, Alexis Daniel ‘N’, Samuel ‘N’, Israel ‘N’ e Iván Octavio ‘N’. Del total de las personas imputadas, seis lo están por lesiones dolosas.

Además, de las 39 personas que estaban detenidas por los disturbios afuera de Casa Jalisco, 32 fueron puestas en libertad dentro de las 48 horas que establece la ley para esclarecer su situación legal.

La Fiscalía de Jalisco enfatizó que los trasladados a Puente Grande fueron puestos a disposición de un juzgado, con el fin de realizar las audiencias correspondientes. Pero no serán ingresados a prisión, sino que estarán en el área de juzgados.

Asimismo, su traslado a este complejo no significa que han sido sentenciadas o que su permanencia en prisión sea definitiva. De acuerdo con autoridades, esta acción corresponde al procedimiento legal establecido, donde se resolverá posteriormente si las personas serán vinculadas a proceso y la medida cautelar que se señale conforme a derecho, entre las que se incluye que puedan continuar con su proceso en libertad.

Cabe recordar que la marcha por el agua también dejó 59 personas lesionadas; hasta el corte del lunes 12 de octubre y, de acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, dos de ellos eran reportados graves. Ambos son policías.