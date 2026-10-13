Seguridad

Trasladan a Puente Grande a 7 Detenidos Durante Manifestación por el Agua en Guadalajara

Según autoridades, 32 personas ya fueron puestas en libertad tras su detención a las afueras de Casa Jalisco

disturbios manifestación agua GuadalajaraLa marcha dejó, durante el domingo, a 39 detenidos. Foto: N+

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Tras disturbios en la marcha por el agua en Guadalajara, 7 hombres fueron llevados a Puente Grande.

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