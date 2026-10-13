Política

Plataformas Apoyan Decreto para Prohibir Publicaciones Violentas en Redes

La presidenta Claudia Sheinbaum informa qué instancias serán las encargadas de vigilar el cumplimiento del instrumento jurídico para entornos digitales seguros

Niños se entretienen con sus respectivos celulares en CDMX. Foto: CuartoscuroNiños se entretienen con sus respectivos celulares en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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