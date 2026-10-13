Plataformas Apoyan Decreto para Prohibir Publicaciones Violentas en Redes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que las plataformas digitales estuvieron completamente de acuerdo con el decreto que prohibirá el acceso, exposición o recomendación de contenidos violentos en redes sociales a los menores de edad.

La semana pasada, el Gobierno federal presentó dicho instrumento jurídico para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, y dijo que dialogaría con las plataformas para conocer qué requerían para cumplir con la disposición.

“Increíblemente estuvieron totalmente de acuerdo, las plataformas están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo, de tal manera que el decreto sale con el acuerdo de las plataformas”, dio a conocer la mandataria nacional en su conferencia de prensa de este martes.

Además, precisó que las encargadas de vigilar el cumplimiento del decreto serán la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y el Centro Nacional de Inteligencia.

Según lo informado el viernes 9 de octubre por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, el decreto aplica a servicios digitales en internet que permiten “interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre personas usuarias”.

Con ese instrumento jurídico quedará prohibido a las plataformas permitir a niñas, niños y adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenido, imágenes y video que generen o promuevan discursos de odio y extremismo violento.

Así como abuso, explotación o violencia sexual; suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios; violencia en el entorno escolar; acoso y ciberacoso; ciberbullying; conductas ilícitas, y material sexual explicito.

Asimismo, se obligará a las plataformas digitales a garantizar desde su diseño la seguridad de niños y adolescentes; identificar y retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen cualquier forma violencia.

También a clasificar contenidos por edad; tener herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras; mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos; privacidad y seguridad activas de manera predeterminada.

Así como una colaboración con instancias de seguridad y de procuración de justicia: que cuenten con punto de contacto disponible las 24 horas con las autoridades investigadoras; que preserven y entreguen evidencia e información, y que alerten de manera inmediata cuando se identifiquen contenidos que atenten contra la vida.

“Este decreto obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual (…) Tienen la obligación de bajar esos contenidos y reportar a la autoridad”, comentó Sheinbaum la semana pasada.

SPB