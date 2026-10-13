Aseguran a un Hombre en una Azotea tras Presentar una Crisis en Puebla

Noé 'N' de 32 años de edad fue asegurado en el municipio de Amozoc, Puebla, luego de que familiares del hombre solicitaron ayuda de la policía de la localidad.

De acuerdo a sus parientes, el sujeto protagonizó un conflicto familiar por lo que las corporaciones de seguridad se trasladaron al Barrio de Santiago cerca de la carretera federal Puebla-Tehuacán a la altura de la calle 13 Sur.

En ese momento, el señalado intentó escapar de la justicia trepando a las azoteas y brincando de una casa a otra, incluso, se acercó a un poste de electricidad.

A pesar de los intentos para evadir a los agentes, no pudo huir y fue asegurado para posteriormente ser trasladado y puesto a disposición de la autoridad competente.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc dio a conocer que el hombre presentó una situación de crisis por lo que amenazaba con lanzarse desde la azotea, además tenía una actitud agresiva y portaba un tubo metálico.

Gracias a la intervención de los elementos municipales, el hombre fue asegurado y posteriormente recibió una valoración médica, respetando en todo momento sus derechos y salvaguardando su integridad física.

Por otro lado, la Policía Municipal de Amozoc, Secretaría de Marina y Policía Estatal, detuvieron a un hombre por portar un arma de fuego sin licencia en la inspectoría de Casa Blanca.

De acuerdo a los hechos, la intervención ocurrió en Avenida Nacional Norte, esquina con calle Gonzalo, los oficiales le marcaron el alto al detectar que el hombre iba a bordo de una motocicleta sin placas.

Al revisarlo, detectaron que llevaba un revólver calibre .38 Special y seis cartuchos útiles, los cuales quedaron asegurados por las autoridades, al igual que su motocicleta color negro.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público en donde realizaran las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Ante esto, las autoridades piden a la ciudadanía a presentar sus denuncias correspondientes en caso de haber sido víctima de algún delito para que los casos procedan conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS