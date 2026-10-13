Seguridad

Aseguran a un Hombre en una Azotea tras Presentar una Crisis en Puebla

Familiares de Noé 'N' solicitaron ayuda de la policía de Amozoc después de verlo con una actitud agresiva y portando un tubo metálico

Hombre en crisis es asegurado tras intentar escapar trepando azoteas en AmozocHombre en crisis es detenido tras intentar escapar trepando azoteas en Puebla. Foto: N+

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Un hombre en crisis fue detenido en Puebla tras intentar escapar por azoteas. La policía actuó para proteger su integridad.

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