Balaceras

Atacan a Balazos Camioneta del Titular de Homicidios de la Fiscalía de Puebla

La unidad circulaba sobre la Calle Olivos de la Col. Lomas de Castillotla cuando fue acribillada con más de 10 disparos de arma de fuego

Investigan agresión con arma de fuego contra Jorge Alfredo Mena.Investigan agresión con arma de fuego contra Jorge Alfredo Mena. Foto: N+

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Camioneta del titular de Homicidios de Puebla atacada a balazos. Un agente recibió un impacto de bala, pero el titular resultó ileso.

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