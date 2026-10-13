Atacan a Balazos Camioneta del Titular de Homicidios de la Fiscalía de Puebla

Un ataque directo con proyectiles de arma de fuego dejó como saldo un trabajador de la Fiscalía General del Estado (FGE) lesionado y un vehículo baleado en la colonia Lomas de Castillotla de la ciudad de Puebla.

La agresión fue perpetrada en la Calle Olivos entre la 11 Sur y la calle Tabachines, donde al menos un sujeto armado disparó en 19 ocasiones contra la unidad en la que presumiblemente viajaba el Titular en turno de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, Jorge Aldredo Mena.

La unidad circulaba sobre la Calle Olivos donde fue acribillada con disparos de arma de fuego. El elemento Auxiliar del Ministerio Público que estaba dentro de la unidad recibió un disparo en el hombro.

Tras suponer que cumplieron con su cometido, el o los atacantes huyeron del sitio. Inmediatamente, fue solicitado el auxilio de los grupos de primera respuesta para brindar el apoyo necesario.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Atacan a Balazos Camioneta de la Fiscalía de Puebla: Un Agente Resultó Herido

Elementos policiales del municipio de Puebla y agentes investigadores hicieron su arribo para acordonar el lugar y comenzar la búsqueda del o de los atacantes.

El trabajador de la agencia del ministerio público fue atendido y trasladado a un hospital para que recibiera los adecuados servicios médicos, mientras los peritos de la fiscalía comenzaron a procesar el sitio del ataque.

Las primeras versiones indican que ambos fueron a cenar a un establecimiento comercial ubicado a inmediaciones del sitio del atentado, pero el único que subió a la unidad fue el Auxiliar del Ministerio Público, razón por la cual, el titular resultó ileso.

La Fiscalía de Puebla ya dio inicio a la correspondiente carpeta de investigación para esclarecer este acto violento y dar con el paradero de las personas que incurrieron en el delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con los primeros datos recabados, La Fiscalía de Puebla reveló que los hechos ocurrieron cuando la víctima se encontraba a bordo de un vehículo y fue agredida con disparos de arma de fuego por sujetos que posteriormente se dieron a la fuga.

Derivado de la agresión, el agente presentó una lesión por proyectil de arma de fuego, por lo que recibió atención médica y fue trasladado a un hospital. Su estado de salud se reporta estable.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR