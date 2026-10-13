Homicidios

Hallan a Mujer Muerta con Signos de Violencia en Juan C. Bonilla, Puebla

Fueron elementos policiales quienes ubicaron el cuerpo a un costado del carril Tercero de Serrano ubicado en la colonia Las Garzas

Hallazgo Mujer Muerta Carril Tercero de Serrano Colonia Las Garzas Juan C Bonilla PueblaPolicías encontraron el cuerpo en la colonia Las Garzas. Foto: Facebook Estado21

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Una mujer sin vida y con huellas de violencia fue localizada en Juan C. Bonilla, Puebla. La zona está acordonada y la FGE investiga. Conoce más sobre este caso.

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