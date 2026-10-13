Hallan a Mujer Muerta con Signos de Violencia en Juan C. Bonilla, Puebla

Una mujer fue localizada muerta y con huellas de violencia a un costado del carril Tercero de Serrano de la colonia Las Garzas en el municipio poblano de Juan C. Bonilla.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo del cuerpo fue realizado este lunes 12 de octubre de 2026 por elementos de la Policía Municipal de la demarcación antes mencionada.

Los uniformados detectaron un bulto que se encontraba a un costado del camino. Al aproximarse para realizar una inspección, encontraron a una mujer que ya no contaba con signos vitales.

Testigos afirmaron que la víctima, quien aún se encuentra en calidad de desconocida, vestía una chamarra azul, blusa roja y pantalón negro al momento del hallazgo.

Cabe destacar que tras el hallazgo, policías municipales de Juan C. Bonilla acordonaron la zona y solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que realizaran el levantamiento de cuerpo.

Con información de N+

GMAZ