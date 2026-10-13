Accidentes

Choque Frontal entre Auto y Autobús Deja Cuatro Jóvenes Lesionados en Papantla

El percance generó largas demoras para quienes transitaban por esta vía federal, mientras los equipos de emergencia atendían la situación

El choque frontal entre un automóvil y un autobús en la carretera Poza Rica-Papantla deja dos jóvenes heridos y caos vehicularEl choque frontal entre un automóvil y un autobús en la carretera Poza Rica-Papantla deja dos jóvenes heridos y caos vehicular. Foto: Archivo N+

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Cuatro jóvenes resultaron heridos tras intentar rebasar en zona prohibida y chocar con un autobús en la carretera Poza Rica-Papantla

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