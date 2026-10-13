Choque Frontal entre Auto y Autobús Deja Cuatro Jóvenes Lesionados en Papantla

Cuatro jóvenes, presumiblemente estudiantes del tecnológico de poza rica, resultaron heridos tras chocar el automóvil en el que viajaban contra un autobús de pasajeros.

Los hechos ocurrieron este martes en la carretera Poza Rica- Papantla a la altura de la comunidad de la Reforma Escolín, del municipio de Papantla.

En el lugar un automóvil de color gris colisionó de frente contra un autobús de pasajeros. Tres de los cuatro jóvenes que viajaban en el auto fueron identificados como Mauricio Andrés Rizó García, de 18 años; Brandon Alfredo Jiménez Olarte, de 19, y Janka Kaleb, de 17.

Los dos primeros presentaron probables fracturas, mientras que el tercero fue reportado como lesionado. el cuarto ocupante permanece sin identificar.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor del automóvil habría intentado rebasar en una zona no permitida y a pesar de que frenó al advertir la presencia del autobús, no pudo evitar el impacto.

El percance además dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación mientras duraban las maniobras para el retiro de las unidades.