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Six Flags Cierra 10 Montañas Rusas tras Muerte de un Hombre en el Goliath, en EUA

Autoridades identificaron a la persona que falleció por el accidente en el juego mecánico en Georgia

Montaña rusa en parque Six FlagsMontaña rusa en parque Six Flags. Foto: Reuters | Archivos

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Un hombre fallece en la montaña rusa Goliath de Six Flags, provocando el cierre de 10 atracciones. ¿Qué medidas se están tomando? Conoce los detalles.

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