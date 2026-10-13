Six Flags Cierra 10 Montañas Rusas tras Muerte de un Hombre en el Goliath, en EUA

La empresa estadounidense de parques de atracciones Six Flags cerró temporalmente 10 montañas rusas en Estados Unidos de América (EUA) y Canadá, luego de que un hombre muriera el lunes pasado en una de ellas, en el estado de Georgia, dijo un vocero de la compañía.

La medida afecta a Goliath, la montaña rusa de 61 metros de altura en la que murió el hombre, en el parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta, y a otras nueve en seis parques más, precisó el representante en un correo electrónico.

Las siete de Estados Unidos son Raging Bull, en Six Flags Great America (Illinois); Goliath, en Six Flags Magic Mountain (California); Nitro, en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); Fury 325 y Thunder Striker, en Carowinds (Carolina del Norte), así como Orion y Diamondback, en Kings Island (Ohio).

Las otras dos, Leviathan y Behemoth, están en el parque Canada's Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

"Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad", afirmó el vocero.

La montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas.

Cabe destacar que este incidente marca la séptima muerte en el parque de Georgia, según la organización Doan Law Firm, que documenta decesos en parques de diversiones.

Identifican a hombre fallecido en montaña rusa Goliath

La Policía del Condado de Cobb, donde está el parque del incidente del lunes, identificó este martes al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, un residente de Atlanta de 42 años que, según las primeras pesquisas, salió proyectado, golpeó a otros visitantes y cayó debajo de la atracción, informaron medios locales.

Otras personas resultaron heridas, según un comunicado de las autoridades del condado, en el que precisaron que la unidad de delitos graves de la Policía investiga las circunstancias de lo ocurrido.

El vocero de Six Flags añadió que no hay un plazo para reabrir las atracciones, también expresó las condolencias de la compañía a la familia del fallecido y declinó dar más detalles por respeto a su privacidad.

"También estamos dando apoyo a los huéspedes y a los miembros del equipo afectados. El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y colaboramos plenamente con las autoridades locales", sostuvo el representante.

Con información de N+ y EFE