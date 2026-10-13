Internacional

EUA sanciona a 4 personas y 11 Empresas Vinculadas al Cártel del Noreste

La medida busca frenar las operaciones financieras de la organización criminal y de su presunta red de negocios

EUA sanciona a 4 personas y 11 Empresas Vinculadas al Cártel del NoresteDepartamento del Tesoro en EUA sanciona a 4 personas y 11 Empresas. Foto: X @USTreasury

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La OFAC del Tesoro de EE.UU. bloquea bienes de individuos y empresas vinculadas al Cártel del Noreste.

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