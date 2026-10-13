Muere Menor de 13 Años Tras Ser Atropellado Por Camión en Apodaca, Nuevo León

Carlos Terán, de 13 años perdió la vida tras ser atropellado por un camión urbano cuyo conductor presuntamente huyó del lugar, en la colonia Portal del Valle. Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas del lunes, en el cruce de las calles Portal Valencia y Portal Aragón, frente a un parque donde decenas de familias se encontraban acompañando a sus hijos durante sus actividades deportivas.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, el menor intentaba cruzar la avenida cuando fue embestido por la unidad de transporte público. Tras el impacto, el conductor presuntamente continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse para auxiliar al adolescente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca, quienes revisaron al menor y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Por su parte, agentes de Tránsito municipal realizaron las primeras diligencias y asentaron en su informe que el presunto responsable se había retirado del lugar.

Según vecinos, las autoridades también acudieron a un taller mecánico cercano para buscar posibles grabaciones de cámaras de seguridad; sin embargo, el propietario del establecimiento presuntamente se negó a entregarlas.

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De manera extraoficial, trascendió que el camión involucrado brindaría servicio para el municipio de Apodaca, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Habitantes del sector señalaron que por la zona circulan tres rutas de transporte público, situación que, aseguran, representa un peligro para los menores que acuden al parque a practicar fútbol y para las familias que transitan diariamente por el lugar.

Mientras tanto, se espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, identifiquen al conductor involucrado y determinen las responsabilidades correspondientes.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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