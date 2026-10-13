Accidentes

Muere Menor de 13 Años Tras Ser Atropellado Por Camión en Apodaca, Nuevo León

Según testigos, el conductor huyó del lugar. Vecinos señalaron que la zona representa un riesgo para los menores y denunciaron la falta de medidas de seguridad vial

Muere Niño de 13 Años Tras Ser Atropellado Por CamiónAtropellan a Niño Frente a parque de Apodaca.Foto: N+

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El menor perdió la vida mientras se dirigía a entrenar futbol en Apodaca, luego de ser atropellado por un camión urbano

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