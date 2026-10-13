Dan Cristalazo a Tienda de Vestidos de Novia en la Avenida Juárez de Puebla

Un acto vandálico sorprendió a comerciantes en la zona esmeralda de Puebla, donde una tienda de vestidos de novia amaneció con uno de los cristales rotos, en la esquina de Avenida Juárez y 15 Sur.

Al interior del establecimiento, los artículos permanecían en orden y no se observaron daños adicionales, por ello, se presume que el posible robo no se consumó.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para atender el reporte y resguardar el inmueble, en espera de la llegada de los encargados para revisar lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha reportado una denuncia por el caso, no obstante, las autoridades piden a la ciudadanía a no dejar pasar estos hechos delictivos y que acudan a la Fiscalía General del Estado para que no queden impunes.

Por otro lado, la parrilla de una camioneta de lujo fue robada en cuestión de segundos en calles del barrio de El Carmen en la ciudad de Puebla.

El propietario ingresó a una vivienda ubicada en la privada Durango entre 2 y 4 Sur cuando es cuestión de segundos el frente de su unidad ya no estaba.

El hurto sucedió a plena luz del día, pues el reloj marcaba las 13:30 horas. A pesar que llamó a la policía, los delincuentes no pudieron ser ubicados, por lo que deberá absorber el gasto para reponer la autoparte.

Ante robo de autopartes se solicita a las víctimas a realizar su reporte a través del 9-1-1 y posteriormente levantar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con información de N+

MCS