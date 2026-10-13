Seguridad

Dan Cristalazo a Tienda de Vestidos de Novia en la Avenida Juárez de Puebla

Policías municipales acudieron a la zona esmeralda ante el reporte de vandalismo, de manera preliminar se sabe que el robo no se pudo consumir

Tienda de novias vandalizada en la avenida Juárez en Puebla.Tienda de novias vandalizada en Puebla. Foto: N+

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Robo frustrado en tienda de novias en Puebla: Cristal roto, pero sin daños mayores. Autoridades piden denunciar estos actos para evitar impunidad.

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